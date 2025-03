Carlo Conti ha spento 64 candeline. Il conduttore televisivo ieri, giovedì 13 marzo, ha festeggiato il compleanno e per l'occasione la moglie Francesca Vaccaro ha condiviso sui social una dedica speciale a corredo di una carrellata di foto inedite del conduttore nella sua quotidianità, lontano dai riflettori.

La dedica speciale

"Buon compleanno amore! Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. Per l’occasione ho pensato di fare una carrellata della tua frenetica vita mondana, ti amo", ha scritto la moglie Francesca a corredo degli scatti che ritraggono il conduttore del Festival di Sanremo 2025 durante alcune attività mondane come risolvere le parole crociate, andare a pesca, dormire sul divano accanto al figlio Matteo (nato nel 2014). E ancora: mentre osserva le galline.

L'ultimo scatto, ma non per importanza... il selfie di Carlo Conti con Topo Gigio, direttamente dal backstage della kermesse canora.

Immediata la replica del conduttore, che ha commentato con un dolce: "Amoreee". Non sono mancati poi gli auguri dei colleghi di Carlo Conti, come Mara Venier, Caterina Balivo, Roberta Capua e Antonella Clerici che ha aggiunto tante emoji sorridenti.