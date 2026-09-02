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Cesare Cremonini, stasera su Rai1 lo show al Circo Massimo: gli ospiti

Sul palco, accanto a Cesare Cremonini, tre ospiti d'eccezione: Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni

Cesare Cremonini - fotogramma/ipa
Cesare Cremonini - fotogramma/ipa
02 settembre 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cesare Cremonini stasera, mercoledì 2 settembre, in prima serata su Rai1 con 'Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo': due ore e venti di grande spettacolo televisivo per rivivere il concerto dello scorso 6 giugno al Circo Massimo di Roma, tra le immagini del live e contenuti inediti di backstage.

Non una semplice ripresa del concerto, ma uno speciale televisivo che unisce le immagini del live a contenuti inediti di backstage, seguendo Cesare Cremonini prima e dopo lo show e portando il pubblico anche dietro le quinte di una produzione di queste dimensioni. Alcuni di questi contenuti sono firmati da Greg Williams, fotografo e filmmaker di fama internazionale che è da tempo una figura di spicco dell’industria cinematografica.

Un palco monumentale, una produzione imponente e una messa in scena di grande impatto visivo accompagnano un concerto pensato per trasformare la musica in un’esperienza collettiva. Sul palco con Cremonini anche Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.

Riproduzione riservata
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Roma Baby Cremonini Live Circo Massimo Concerto Live Nation Italia
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