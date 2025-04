Luciana Littizzetto ha indirizzato la sua letterina al fondoschiena di Donald Trump. La comica torinese a 'Che tempo che fa', nella puntata andata in onda domenica 13 aprile, con la sua solita ironia ha detto: "Aiutaci tu, carissimo culo, che sei la parte più sensibile e intelligente di Donald".

La lettera per Donald Trump

"La letterina di questa settimana è per una parte di Trump... indirizzata proprio al suo culo", ha esordito Luciana Littizzetto riprendendo le parole del presidente degli Stati Uniti che riguardo al tema dei dazi non ha nascosto nei giorni scorsi quanti Paesi stiano facendo la fila per baciare il suo fondoschiena chiedendo di arrivare a un accordo. "Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di scrivere una letterina a un culo e per di più a stelle e strisce", continua il braccio destro di Fabio Fazio.

"Ho anche il sospetto che tu non sei sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto abbia la consistenza del purè che accompagna l'ossobuco", ironizza la Littizzetto. "Io lo so che tu non hai colpe, anche perché sei collocato al didietro e non puoi sentire le min***ate che vengono dette sul davanti, ma non so se ti sei reso conto che sei attaccato a un tipo che come apre bocca sganghera il mondo ultimamente. Stabile come un'altalena".

"Eminentissimo culo di Trump.

Gran Dèretan e Derriere du president.

Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A.



E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale.



Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita… pic.twitter.com/pWXL7t63Fh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 13, 2025

Poi, l'avvertimento: "Nei prossimi giorni, sarai più baciato dell'anello dei Papi, anzi più di una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Spero che tutti quelli che ti baceranno si facciano la barba o rischi la dermatite. A differenza del sedere dei politici italiani che pensano solo alla poltrona, quelli americani vogliono essere baciati".

E ancora: "Tu mi sembri la parte più sensibile e intelligente di Donald, quella che ragiona di più. Fagli capire che comportandosi così lui manda dal culo tutta l'economia mondiale e insieme con lei tutto il futuro del mondo. Non è umiliando popoli che si costruisce la pace mondiale". "Ciao, culo, ti saluto, e scusa se non ti bacio. Al massimo bacerò le guance di Trump che grossomodo....", ha concluso la Littizzetto.