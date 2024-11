Il 2024 è stato per Chiara Ferragni un anno molto complesso, pieno di cambiamenti. È passato esattamente un anno da quando l'influencer è entrata nella nuova casa a CityLife, dove inizialmente era pensata per viverci con l'ex marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. Chiara Ferragni si è lasciata andare a un lungo post che ha condiviso su Instagram in cui, a cuore aperto, parla della sua nuova realtà, fatta di nuove possibilità e nuove certezze.

La lettera di Chiara Ferragni

"Un anno nella mia 'nuova' casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", così comincia il post fiume di Chiara Ferragni a corredo di un selfie che la ritrae nel soggiorno di casa, addobbato già per il periodo natalizio.

"Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero", continua l'influencer che ricorda il matrimonio finito con Fedez e il presunto flirt con Giovanni Tronchetti Provera.

"Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia", conclude così Chiara Ferragni la lettera scritta e pensata per se stessa.

Tra i commenti, spunta quello della sorella minore, Valentina Ferragni: "Non più la 'Chiara che vorrei', ma la Chiara che ora sei", scrive l'influencer, ricordando alla sorella di aver lavorato tanto su se stessa e di essere orgogliosa della donna che è oggi.