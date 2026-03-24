Cidim, Ambrogio Sparagna giovedì in concerto a Zurigo

Giovedì 26 marzo, alle 19.30, il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, presenta un evento straordinario che unisce ritmi ancestrali e parola poetica. Protagonisti del concerto, che si svolgerà all’interno della chiesa Enge, edificio di culto che si trova nell’omonimo quartiere della città svizzera, saranno Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti esponenti della musica popolare europea, l’Orchestra Popolare Italiana e il celebre poeta e scrittore Davide Rondoni. L'appuntamento rientra nel progetto Suono Italiano, l’iniziativa del Cidim volta a promuovere e valorizzare il patrimonio musicale e il talento artistico italiani sui palcoscenici internazionali più prestigiosi di tutto il mondo.

''Lo spettacolo si configura come un viaggio emozionante attraverso antiche radici sonore. Il versatile Ambrogio Sparagna guiderà l’Orchestra Popolare Italiana in un repertorio che dà ampio spazio al Cantico delle Creature. Ad arricchire la serata la voce di Davide Rondoni in un dialogo serrato tra musica e poesia contemporanea. Un evento dalle caratteristiche quasi uniche che premia la forte e consolidata relazione tra la nostra associazione e l'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, uniti dal comune intento di sostenere i talenti italiani all'estero'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

"Portare a Zurigo la bravura di Ambrogio Sparagna, accompagnato dall’Orchestra Popolare Italiana con la concretezza di Rondoni, ci permette di poter offrire al pubblico locale un’esperienza autentica, espressione della cultura italiana più viva e più vivace, ancorata alla tradizione, ma capace di rinnovarsi ed esprimersi nelle forme più attuali", conclude il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, Raffaele Pentangelo. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo.