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Clizia Incorvaia: "Sarcina mi ha denunciata per diffamazione, voglio essere lasciata in pace"

L'influencer, moglie di Paolo Ciavarro, è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Clizia Incorvaia - Verissimo
Clizia Incorvaia - Verissimo
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17 ottobre 2026 | 17.33
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Con la voce rotta dal pianto, Clizia Incorvaia è tornata a parlare pubblicamente dell'ex marito Francesco Sarcina e della vicenda giudiziaria che da anni li vede protagonisti. Ospite oggi, sabato 17 ottobre, a Verissimo, l'influencer ha raccontato di essere stata denunciata per diffamazione in seguito all'intervista rilasciata a Silvia Toffanin in cui Incorvaia aveva raccontato di aver subito violenza psicologica e fisica proprio dal frontman de Le Vibrazioni.

"Fa male dovermi ritrovare a difendermi, queste denunce disturbano la mia serenità e quella della mia famiglia. Devo ritrovarmi a scusarmi per delle cose che ho subito, dopo tanto tempo, dopo aver deciso di deporre l'ascia da guerra", ha detto Incorvaia ospite oggi di Silvia Toffanin. "Il messaggio che voglio dare è di una me resiliente, di una che si piega ma non si spezza".

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono genitori di Nina che oggi a 11 anni. "Oggi mi sono pentita di non aver denunciato, però non avevo la forza. Io volevo solo sopravvivere, volevo lasciare quella vita e ripartire da zero. Non c'è un tempo giusto per denunciare un abuso, e nessuno può farti sentire colpevole", ha detto Incorvaia ripercorrendo gli abusi che, secondo la sua testimonianza, avrebbe subito in passato.

L'influencer ha raccontato di essersi recata dai carabinieri e di aver consegnato le prove in suo possesso, tra cui anche il verbale dei vigili del fuoco, intervenuti nel 2019 nella loro casa fuori Milano dopo che, secondo il suo racconto, l'ex marito le avrebbe bruciato 16 paia di scarpe. "Mi sento molto serena e fiduciosa che la giustizia farà il suo corso. Tutto questo però mi fa male. È una vicenda che mi piacerebbe chiudere, voglio essere lasciata in pace con la mia nuova famiglia. Io sono serena oggi e voglio vivere questa serenità".

La 46enne ha raccontato di aver subito un'interruzione di gravidanza mentre si trovava in treno con la figlia Nina, in un periodo in cui era profondamente sotto stress. È accaduto tre anni fa, "ho avuto un aborto, stavo accompagnando Nina da suo padre. Ho avuto un'emorragia, ero sotto pressione e sotto stress".

Incorvaia, in conclusione, ha ricordato con affetto la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo del 2025: "Mi diceva sempre che noi donne abbiamo bisogno di una persona che ci cammini accanto e io l'ho trovata, è Paolo (Ciavarro, ndr), ha raccontato riferendosi al compagno, figlio dell'attrice.

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