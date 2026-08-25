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Rai2 taglia il finale de 'Il codice da Vinci' per errore tecnico, le scuse del direttore

Il Direttore Cinema e Serie Tv, Adriano De Maio: "Le mie scuse ai telespettatori"

Scena da 'Codice da Vinci' - fotogramma/ipa
Scena da 'Codice da Vinci' - fotogramma/ipa
25 agosto 2026 | 12.07
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Rai2 taglia il finale del film Il Codice da Vinci nella serata del 24 agosto. I telespettatori rimangono 'appesi' mentre Tom Hanks, che interpreta il professor Robert Langdon nel film tratto dal libro di Dan Brown, all'improvviso sparisce dallo schermo. Sipario e X si accende con i messaggi di telespettatori delusi. Cos''è successo? "Ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Codice da Vinci in onda su Rai2 in prima serata. Mi scuso personalmente per il disservizio", afferma oggi, in una nota, Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie TV della Rai. Che spiega: "La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai. Ma l’errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico", sottolinea.

"Questa sera - aggiunge De Maio - vedrete su Rai2 Angeli e Demoni alle 21.20, Inferno il 31 Agosto sempre alle 21.20. La trilogia sarà replicata su Rai Movie il 15 (Il Codice da Vinci), il 16 (Angeli e Demoni), il 17 Settembre (Inferno), naturalmente in prima serata, e disponibile anche su RaiPlay”, conclude il direttore.

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Codice da Vinci Rai2 errore tecnico serie TV film televisione italiana
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