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Colpo grosso a 'La Pennicanza', Fiorello intervista in diretta Kimi Antonelli

Il baby fenomeno del motorsport italiano scherza in videocollegamento con lo showman

Colpo grosso a 'La Pennicanza', Fiorello intervista in diretta Kimi Antonelli
19 marzo 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In collegamento in videochiamata oggi a 'La Pennicanza' di Fiorello un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. E non è uno dei soliti scherzi. Il pilota bolognese, in collegamento in diretta in videochiamata, è stato intervistato dallo showman siciliano, e ripercorre le emozioni di domenica: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo", dice Antonelli. "I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me". Poi, due parole anche per l'amico Jannik Sinner: "Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c'è… però so che Jannik si allena anche in go-kart! Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro!”. In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma-Bologna: "Spero nella vittoria del Bologna… dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore!".

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Non è però l'unico collegamento speciale: in videochiamata a sorpresa c'è anche Antonella Clerici, con un messaggio per Biggio. “Ho visto tutta la fiction 'Le libere donne' e sono rimasta veramente colpita dalla sua bravura! E' fantastico, con la sua ironia e simpatia, in un ruolo anche di alleggerimento di una situazione drammatica”. Biggio, visibilmente emozionato, risponde: “Grazie, conserverò questo messaggio tra le mie cose più care”.

La puntata si arricchisce poi di telefonate e brevi collegamenti surreali. Fiorello chiama prima il presunto figlio di Adriano Celentano: “Noi abbiamo una cellula che fa i silenzi, una che dice 'sei forte'. Il Dna non mente. Abbiamo un'associazione, l'Api, Associazione Presunti Italiani”. E gli altri 'presunti'? Eccoli, subito serviti: dal presunto figlio di Gianni Morandi (“Quattordici Antonio”) a quello di Al Bano, a scatenare le risate generali. Da questa settimana, Fiorello è in onda anche su Rai2 tutte le mattine con 'La Mattinanza'.

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Formula 1 La Pennicanza Fiorello Kimi Antonelli Rai2 La Mattinanza
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