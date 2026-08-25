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Arriva 'Come farsi lasciare in 10 giorni' 2? Hudson e McConaughey pronti a tornare

L'attrice sarà anche produttrice del sequel della fortunata commedia romantica

Kate Hudson e Matthew McConaughey - Ipa/Fotogramma
Kate Hudson e Matthew McConaughey - Ipa/Fotogramma
25 agosto 2026 | 16.11
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Arriva 'Come farsi lasciare in 10 giorni' 2. A oltre 20 anni dall'uscita al cinema della celebre commedia romantica con protagonista Kate Hudson, la Bbc ha rivelato come sia in produzione un sequel. Hudson tornerà nel ruolo di produttrice, con le riprese sono "ancora nelle fasi iniziali", e Matthew McConaughey potrebbe tornare come protagonista.

Hudson interpretava Andie, una giornalista che stava facendo ricerche per un articolo sugli appuntamenti moderni. La protagonista convince il suo capo di poter far sì che un uomo, Benjamin (McConaughey), la lasci entro 10 giorni. Nel frattempo, Benjamin scommette con il suo capo di poter far innamorare di sé qualsiasi donna, in questo caso Andie.

Hudson produrrà il sequel insieme a Stacey Sher, già autrice di successi come 'Pulp Fiction' e 'Matilda'. All'epoca, il film incassò quasi 180 milioni di dollari in tutto il mondo.

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