L'attrice si racconta a 'Storia al bivio show' con Monica Setta, in onda il 24 giugno in prima serata su Rai 2

"Non parlo con il mio unico figlio da 8 anni. Mi accusa di rubare e porta Serena Grandi come testimone". Corinne Clery racconta per la prima volta il rapporto turbolento con il figlio a Monica Setta nella prima serata di 'Storie al bivio show', in onda martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2.

D"a lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è più grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà. Ho cresciuto mio figlio da sola, ero una bambina quando è nato. Ma non ho mai pensato di abortire. Con il tempo lui era diventato intollerante, nutriva un rancore verso di me nonostante gli avessi donato tutto quello che avevo", confessa Clery.

"Da quando ho donato a mio figlio la nuda proprietà di un casale, è diventato un’altra persona. Ogni giorno mi mandava messaggi terribili in cui sperava che io morissi presto. Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare. Ho capito tardi che mio figlio voleva ingannarmi". Inoltre, "gestiva tutte le mie cose e aveva comunque una grande stizza nei miei confronti". In una mail, racconta Clery "mi ha scritto che vuole vendere il casale, non può aspettare 20 anni per vedermi morire. E la cosa più grave è che mi accusa di rubare. Fra i testimoni che ha portato contro di me c'è Serena Grandi, la prima moglie di Beppe Ercole, il mio amato marito scomparso 15 anni fa".

L'attrice si dice "profondamente addolorata perché io ho aiutato Serena quando si era ammalata, l'ho ospitata e l'ho curata, cucinavo per lei e lei ne ha approfittato". Pochi giorni fa "ho fatto una diffida con i miei legali a mio figlio e a Serena Grandi. Non ho visto nessuno per un mese, non riuscivo nemmeno a parlare. Voglio solo vivere in pace a casa mia", conclude.