"Magistrati non fanno politica, nessun disegno contro governo", nota Anm dopo parole Meloni

La nota: "Disegno avverso all’esecutivo? Affermarlo significa non comprendere separazione dei poteri dello Stato"

Protesta Anm - Fotogramma /Ipa
07 agosto 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
"I magistrati non fanno politica, fanno il loro mestiere ogni giorno nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico". Così la giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota dopo il botta e risposta tra il presidente Anm Cesare Parodi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio e, soprattutto, le parole della premier Giorgia Meloni, secondo la quale ci sarebbe un "disegno politico da parte di certi giudici" per frenare l'opera del governo contro l'immigrazione illegale.

"La giustizia 'è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge'. Lo afferma l’articolo 101 della nostra Costituzione, che è un architrave della nostra democrazia. La magistratura italiana continuerà a svolgere il proprio compito con profondo rispetto del mandato costituzionale. Non esiste alcun disegno avverso all’esecutivo, affermarlo significa non comprendere il funzionamento della separazione dei poteri dello Stato", conclude la nota.

