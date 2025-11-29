circle x black
Verissimo, Vitagliano: "Ho vissuto giorni da incubo. Mia figlia la cosa più importante"

L'ex tronista ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Costantino Vitagliano - fotogramma/ipa
29 novembre 2025 | 17.54
Redazione Adnkronos
"Sto meglio, ho ripreso 20 chili, mi hanno tolto il cortisone e sono felice di guardarmi ora allo specchio". Con queste parole Costantino Vitagliano ospite oggi a Verissimo ha parlato delle sue condizioni di salute e degli ultimi due anni della sua vita segnati da una malattia autoimmune, che provoca problemi ai vasi sanguigni.

"Ho vissuto dei giorni da incubo. Avevo delle ansie pazzesche, pensavo che fosse finito un ciclo di vita. Pensavo solo in negativo, non avevo le forze di fare nulla. Sono stato 40 giorni a pensare che non ce l'avrei fatta, le persone intorno mi hanno dato tanta energia", ha detto Vitagliano ospite nel salotto di Silvia Toffanin, che oggi, grazie alle cure, non rischia più la vita.

Costantino è papà di Ayla, nata nel 2015: "Sono davvero orgoglioso di mia figlia. Prima ero troppo preso da me e da quello che era il mio lavoro, non pensando che oggi la cosa più importante è questa: fare il papà", ha detto a Verissimo.

Vitagliano temeva di non essere in grado di fare il padre: "Elisa (Mariani, la mamma di Ayla, ndr) mi ha dato la cosa più bella della mia vita e io all'inizio non la capivo, non mi sentivo pronto, avevo paura, pensavo di non essere all'altezza, oggi le dico grazie per avermi fatto questo dono".

