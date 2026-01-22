circle x black
C.S.I., la reunion è ufficiale

La band capitanata da Giovanni Lindo Ferretti torna con sei concerti a partire da agosto. Le prevendite saranno aperte dal 23 gennaio alle 11 su Ticketone e circuiti abituali

I C.S.I. nel post pubblicato su Instagram a ottobre da Gianni Maroccolo (foto Gianni Maroccolo/Instagram)
22 gennaio 2026 | 16.00
Dopo i rumors dei mesi scorsi, ora è ufficiale. A venticinque anni da Montesole tornano i C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour, intitolato 'In viaggio' è prodotto e organizzato da Otr Live, e partirà il 28 agosto da Marzabotto (Bologna) per proseguire tra agosto e settembre in alcune città italiane.

Il gruppo, dopo la prima data di Marzabotto, a Montesole - Festival Lupo, proseguirà la tournée il 31 agosto al Castello Scaligero di Villafranca (Verona), il 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia - Locus Festival a Fasano (Brindisi), il 4 settembre a Villa Fidelia, a Spello (Perugia), l'8 settembre in Piazza Medford ad Alba (Cuneo) nell'ambito del Festival resistente e il 12 settembre a Catania, Villa Bellini, al Sotto il vulcano fest. Le prevendite saranno aperte dal 23 gennaio alle 11 su Ticketone e circuiti abituali.

La reunion arriva nel trentennale dell'album iconico 'Linea Gotica' e dopo il ritorno dei Cccp - Fedeli alla linea, band di cui fanno parte Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che hanno terminato la loro 'ultima chiamata' con un tour dopo la reunion del 2023/2024. Concerti memorabili, tra cui l'ultima data a Taormina il 30 luglio scorso. I fan hanno sperato da subito in un ritorno dei C.S.I. e i rumors si sono fatti insistenti quando a ottobre Gianni Maroccolo ha pubblicato su Instagram una foto insieme ai suoi ormai ritrovati compagni d'avventura.

