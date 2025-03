Damiano David annuncia il suo nuovo album 'FUNNY little FEARS', in uscita il 16 maggio

Damiano David annuncia l'attesissimo primo album da solista 'FUNNY little FEARS', in uscita il 16 maggio. Il disco che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione cd e vinile, è disponibile da subito in pre-order. Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di 'Silverlines' (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di 'Born With a Broken Heart' e con l’intensità dell’ultimo singolo 'Next Summer', tre brani molto diversi tra loro che hanno evidenziato la versatilità dell’artista e hanno dato al pubblico un assaggio di questo album. Questa la tracklist di 'FUNNY little FEARS': 'Voices', 'Next Summer', Zombie Ladie', 'The Bruise', 'Sick of Myself', 'Angel', 'Tango', 'Born With a Broken Heart', 'Tangerine', 'Mars', 'The First Time', 'Perfect Life', 'Silverlines' e 'Solitude (No One Understands Me)'. Cresce intanto l’attesa per il 'World Tour 2025' che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, nord America, sud America e Asia. Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre. I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com). ''l mio nuovo album FUNNY little FEARS esce il 16 maggio - scrive l'artista su Instagram, dove pubblica anche la copertina del suo nuovo disco - ho sempre avuto paura dell'altezza, che da un momento all'altro la terra si spacca sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisce. Ho avuto paura dell'oscurità, un'immensità che non riesco a vedere o capire - aggiunge - che potrebbe prendermi se non faccio attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso , di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo nemmeno se volevo davvero. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che anche voi lo troviate utile. L'ho chiamato 'Funny Little Fears'''.