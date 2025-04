"Sono stato massacrato e aggredito dalla persona con cui uscivo". A confessarlo è stato Diego Dalla Palma, il truccatore dei vip, che ospite nell'ultima puntata di One More Time, podcast di Luca Casadei, si è raccontato senza filtri, ricordando l'aggressione subita diversi anni fa.

Il racconto

"Sono stato molto sciocco perché ho incontrato diversi approfittatori nella mia vita, persone disoneste", ha detto Diego Dalla Palma ricordando ai microfoni di One More Time la sua vita, costellata di successi ma anche disavventure, come quando è finito in coma perché "massacrato in casa".

Il truccatore e scrittore ha raccontato che in quel periodo della sua vita, circa 15 anni fa, viveva in Viale Piave, a Milano. "Sono stato assalito in casa da una persona con cui uscivo, alla quale ho aperto la porta ma io non ricordo più niente".

E ha aggiunto: "Sono dovuto andare due mesi all’estero per risolvere un problema a un testicolo, uno a un polmone e uno a un timpano. Avevo una relazione con questa persona e mi ha chiesto probabilmente dei soldi. Lui mi ha tramortito e ha cercato di strangolarmi".

Dalla Palma ha descritto l'uomo con cui aveva una relazione: "Era capoverdiano, quarantenne. Bellissimo anche come intensità, sembrava un modello di stilisti importanti, di una delicatezza, di una educazione nei confronti delle donne”.

Poco dopo ha scoperto che l'uomo aveva trascorso quattordici anni in carcere a Capoverde e che aveva alle spalle una serie di reati. “Sia con donne che con uomini aveva combinato delle cose atroci”, ha aggiunto Diego Dalla Palma. E poi ha rivelato: “A una persona della televisione, molto nota, per derubarla l’aveva irretita dicendo che si sentiva particolarmente attratto nell’affrontare un gesto, un’azione sessuale… e gli ha addentato il glande e glielo ha strappato completamente. Era un delinquente di prim’ordine”.