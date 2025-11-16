"Il corpo è sofferente, tra mal di schiena e tremore. Ma la mia anima è sfavillante e sono felicissimo di essere qui". Giovanni Allevi risponde così a Mara Venier nell'intervista oggi nella puntata di Domenica In. Il compositore, 56 anni, da oltre 3 anni combatte contro un mieloma multiplo. "Stavo facendo un concerto a Vienna, sentivo un dolore terribile. La diagnosi è stata tumore midollo osseo, mieloma multiplo ad uno stadio avanzato", dice.

"Io mi sento cambiato da questa malattia. Può sembrare assurdo quello che dico, considero il dolore il mio grande maestro e non una punizione. Mi ha insegnato a vivere il presente, il mio futuro non può spingersi troppo in là secondo le statistiche: ma io non credo alle statistiche. Il mio domani diventa un presente allargato, che io voglio vivere il più intensamente possibile. Ogni alba è una promessa, ogni tramonto è un arrivederci", dice Allevi.

"Da dove viene la mia forza? Dalla stanza dell'accettazione dell'Istituto dei tumori di Milano. Io lì incontro i guerrieri, gli altri pazienti: eroi gentili che devono combattere. Quando una persona mantiene il sorriso attraverso il dolore e il sorriso, diventa un'anima che vibra a frequenze superiori", dice ancora. "Sono anime sfavillanti e splendenti, esempi di vita autentica da cui io ricevo la forza", aggiunge.

Domani esce il film 'Back to life', il film documentario del maestro. Anche l'opera è collegata alla malattia. "Quando è arrivata la diagnosi, non mi sono domandato se sarei sopravvissuto, mi sono chiesto a quali note corrispondessero le lettere della parola 'mieloma': do, la bemolle, re, si, re, re, do, do... che melodia bella... Dal primo giorno di ricovero mi sono dato l'obiettivo di comporre un'opera musicale dedicata alla mia malattia, con l'inizio proprio con quelle 7 note", dice Allevi. "Ho scritto un concerto per violoncello e orchestra, MM22: Mieloma Multiplo 2022, un diario musicale in cui racconto le emozioni dei mesi passati tra la vita e la morte": e quel diario è il fulcro del film.