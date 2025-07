Un elenco contenente 207 motivi per cui lo ama. Questo è il regalo che Oriana Sabatini ha realizzato per Paulo Dybala in occasione del primo anniversario del loro matrimonio.

La coppia, convolata a nozze il 20 luglio del 2024, ha ricordato con un post dolcissimo condiviso su Instagram, il giorno del matrimonio, celebrato in Argentina. “365 giorni dalla notte più bella della mia vita, ti amo per quel numero di giorni moltiplicato per un milione”, ha scritto la modella argentina a corredo degli scatti.

Anche il calciatore, attaccante della Roma ed ex numero 10 della Juventus, ha condiviso delle foto ricordo: "Un anno dal nostro anniversario. Un anno da un giorno che sarà indimenticabile per noi. Un anno di migliaia di emozioni, tra lacrime e sorrisi, insieme alle persone che più amiamo e che hanno reso quel giorno speciale. Ti amo".

E tra le storie Instagram, a colpire i fan è stato soprattutto lo scatto che ritrae Oriana mentre tiene tra le mani un lunghissimo foglio, quasi quanto un lenzuolo, con la lista dei 207 motivi d’amore.