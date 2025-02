"Siamo ancora qui, teniamo duro". Eleonora Giorgi, a Verissimo, oggi 2 febbraio 2025 a Silvia Toffanin risponde alle domande sulla sua condizione di salute. L'attrice 71enne da tempo combatte con un tumore al pancreas. "Hanno scoperto una metastasi nel cervello e mi sono sottoposta a radiochirurgia. E' andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura...", dice Giorgi riferendo le ultime notizie.

"Per il resto, sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica. Io a tutti i miei cari e ai medici ho detto che, se devo andare via, non voglio farlo in maniera spaventosa. Non ho cominciato la chemioterapia palliativa, sono stata molto male di stomaco con questa terapia. Sono molto restia, non vorrei turbare questo equilibrio fragile che in questo periodo mi ha consentito di fare molte cose", aggiunge. "Non sono rassegnata, sono serena e sono aperta a tutto, anche ai miracoli", dice. "Bisogna continuare a sorridere, giocare, sperare fino alla fine. Spero di tornare qui per dare buone notizie..".