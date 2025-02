Le giornate di Eleonora Giorgi, da quasi un mese a questa parte trascorrono in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore per il tumore al pancreas. A raccontarlo è l'attrice in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera': dopo essersi "ritrovata da sola in casa, di notte a urlare, in preda ai dolori" il suo oncologo ha deciso di ricoverarla. Giorgi spiega: "Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo".

Per la prima volta, nell'intervista racconta che quando aveva compreso la gravità della sua malattia, non voleva curarsi e che solo per amor dei figli ha cambiato idea. "Ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici: Paolo mi ha fissato sconvolto. Senza di loro forse avrei rinunciato". Ora però lotta e non smette di sperare: "Sono alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondo spero ancora in un miracolo".