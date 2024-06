Esce 'Romantica' di Ste, l'ep dell'artista nigeriano-napoletana

Dopo aver spopolato sui social con 'Red', il freestyle che riprende la base di 'I Know What You Want' di Busta Rhymes, con 10 milioni di visualizzazioni complessive su Ig e oltre 5 milioni di TikTok, la cantautrice nigeriano-napoletana Ste è pronta per uscire domani con il suo n uovo Ep 'Romantica'. "Sono donna, nera, omosessuale e mi piace cantare l’amore senza pregiudizi e col conforto del napoletano che trovo romantico e coinvolgente. In tutti i brani che scrivo ci metto dentro me stessa, che si riflette anche nel mio modo di vestire da 'maschiaccio'", dichiara Ste che si è imposta all’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori cantando l’amore libero, senza definizioni e confini.

In questi cinque nuovi brani ('M’accarizze', 'T’aggio fatto vedè', 'Parlame', 'Baratro', 'Romanzo Rosa') dove la sua voce si addentra ancora di più nelle molteplici sfaccettature del sentimento più indagato di sempre, raccontando anche le difficoltà delle relazioni e la necessità di non sottostare a meccanismi tossici e negativi. Questo messaggio trova il suo apice in 'Baratro', un brano che parla di una violenza, a simboleggiare ogni tipo di violenza.

Nei suoi testi, ricchi di immagini che come fotografie si rifanno alla vita reale, Ste utilizza sia la lingua napoletana che quella italiana con un sound contemporaneo dove convivono soul e atmosfere partenopee, un mix che l’ha già fatta amare sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, tanto da essere scelta da Spotify per Spotify Radar. Fondamentale la collaborazione con i tre producer Endly&RNLA e Daniele Fransese. Stephani Ojemba in arte Ste è nata a Lagos (Nigeria) 28 anni fa ed è stata cresciuta da una madre single. Ad aiutare la sua famiglia e ad accompagnarla durante il suo percorso di crescita c’è stata una famiglia napoletana. La sua storia è un inno alla fiducia e all’amore, due caratteristiche che non sono mai venute a meno nella vita di Ste.