Torna 'Esperienze D.M.', prima tappa il 9 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma

La terza stagione di 'Esperienze D.M.' partirà ufficialmente il prossimo 9 ottobre dal Teatro Brancaccio di Roma, dando il via a un nuovo tour nazionale che toccherà le principali città italiane. Il format, già apprezzato per la sua capacità di trasformare le dinamiche del web in un coinvolgente spettacolo dal vivo, approda ora in siti ancora più imponenti, tra palazzetti dello sport e grandi teatri, per accogliere un pubblico sempre più ampio. Dopo il successo delle prime due stagioni, in particolare della seconda con 100 date tutte sold out e più di 110.000 spettatori, 'Esperienze D.M.' si prepara a tornare in scena con una terza stagione ancora più ambiziosa, capace di fondere racconto, improvvisazione e intrattenimento live in un format unico nel panorama dello spettacolo italiano promettendo emozioni ancora più intense.

Ideato da Awed, Riccardo Dose e Dadda, tre volti amatissimi del web, 'Esperienze D.M.' nasce da un’idea tanto semplice quanto potente: portare sul palco il format digitale che ha appassionato milioni di utenti, trasformando storie piccanti, di quelle che non si dimenticano, condivise dagli utenti, in uno spettacolo comico e travolgente, commentato in diretta con grande ironia e spontaneità. Un viaggio tra esperienze personali "abbastanza particolari", spesso surreali, ma sempre autentiche, raccontate con un tono ironico, tagliente e imprevedibile. Lo show ha saputo conquistare una platea trasversale, in cerca di leggerezza, empatia e divertimento. Grazie a uno stile narrativo fresco e a un forte coinvolgimento degli spettatori che diventano parte integrante dell’esperienza: tra letture, battute, improvvisazioni e colpi di scena.

Il gran finale del tour si terrà l’1 e il 2 giugno 2026 con due date speciali al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per concludere la stagione con un finale di stagione memorabile. Con 'Esperienze D.M.' il confine tra palco e pubblico si annulla, e lo spettacolo diventa un momento collettivo fatto di risate e stupore. Un fenomeno culturale che continua a crescere, reinventando il modo di fare intrattenimento dal vivo.