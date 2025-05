I due conduttori, alla guida della copertura Rai dell’evento (le due semifinali del 13 e 15 maggio su Rai 2, alle 21.00, e la finale del 17 maggio su Rai 1, dalle ore 20.40), stilano per l'Adnkronos la lista dei buoni motivi per guardare la kermesse. E rivelano: se vincerà il portabandiera dell'Italia, Lucio Corsi, il suo quasi omonimo Gabriele Corsi, ormai un veterano al suo quinto anno di conduzione, si vestirà "da Heidi", mentre la new entry Big Mama, la prima ex concorrente del Festival della Canzone Italiana a commentare per l’Italia la gara eurovisiva, si vestirà "come il nonno di Heidi".