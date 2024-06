La star di OnlyFans Manuela La Cetacea racconta i retroscena delle feste di Fedez per la prima volta: ''Per il party del lancio del disco" del rapper "mi hanno chiesto di andare e di portare qualche altra ragazza di OnlyFans. Non mi pagano per fare questo servizio, lo faccio per i contatti'', svela a 'Gente' in edicola domani.

E racconta anche come avviene la selezione delle invitate: ''Fedez e i suoi amici si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono questa sì questa no''. È stato richiesto qualche requisito particolare? ''I soliti - risponde La Cetacea - età tra i 20 e 25 anni, bella presenza, con i tacchi, carina e con un po’ di follower''. Il resto dell’intervista e delle rivelazioni domani in edicola su 'Gente'.