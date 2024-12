Fedez ha scritto un nuovo brano per Chiara Ferragni? Questo potrebbe far pensare la storia che ha pubblicato su Instagram la notte del 16 dicembre. Con una serie di frasi, il rapper ha seminato alcuni dubbi e perplessità tra i follower: a chi sarà dedicato il brano?

La nuova dedica

"E mi viene da piangere, voglio imparare ad amare. Ma ho esaurito tutte le mie lacrime", ha esordito così il rapper milanese sul suo profilo Instagram, scrivendo alcune frasi su uno sfondo nero. E ancora: "A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto". Le storie sono state pubblicate intorno alle cinque del mattino, ma poche ore dopo sono state eliminate e ora non sono più disponibili sul suo profilo social.

Le frasi fanno pensare all'uscita di un nuovo brano e il significato dietro queste parole sembrerebbe legato alla storia, ormai conclusa, con l'ex moglie Chiara Ferragni. Questo hanno scritto i fan sui social e potrebbe essere stato questo il motivo che ha spinto il rapper a cancellare le storie dopo poche ore dalla loro pubblicazione.