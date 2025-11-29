circle x black
Cerca nel sito
 

Fialdini e il 'lastra-gate' a Ballando, dopo Fognini il chiarimento con Colombari

Questa sera un nuovo appuntamento con il dance show di rai 1

Francesca Fialdini e Martina Colombari - instagram
Francesca Fialdini e Martina Colombari - instagram
29 novembre 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Ballando con le stelle è tempo di chiarimenti. Negli ultimi giorni ad animare gli spogliatoi del dance show ci ha pensato Francesca Fialdini e il suo 'lastra-gate'. La conduttrice, costretta al ritiro per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole, ha rivelato a 'Ballando segreto' che alcuni concorrenti avrebbero messo in dubbio la veridicità dei suoi infortuni chiedendo di poter visionare le lastre. Sui social è partita immediatamente una caccia alle streghe e in molti hanno ipotizzato che dietro ci fossero Fabio Fognini e Martina Colombari.

Cosa è successo

In collegamento con La vita in diretta il 27 novembre, Milly Carlucci ha spiegato: "Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Sono state tirate in ballo persone che non avevano niente a che vedere con questa storia. Barbara D'Urso e Martina Colombari non c'entrano nulla con questa vicenda. C'è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull'uso delle parole. Poi si sono chiariti".

Ad archiviare il caso ci ha pensato lo stesso Fognini che su Instagram ha scritto: "Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C'è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile di recuperare in così poco tempo".

Poi, il turno con Martina Colombari. A smentire le voci ci hanno pensato le due concorrenti che sui social hanno condiviso un video in cui le due intonano 'Parole, parole”' di Mina. "Parole, parole, parole, soltanto parole, parole non fra noi, fra tutti. Fra noi no, fra noi un abbraccio", ha detto Colombari, sottolineando come l'episodio con la riguarda minimamente. Resta ancora da capire chi sia stato a chiedere le lastre alla conduttrice televisiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle martina colombari francesca fialdini fabio fognini
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza