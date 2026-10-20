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Fiorella Mannoia, l'amore per i videogiochi e le sfide a burraco con... Giorgio Panariello

La cantante è stata ospite la scorsa domenica a 'Che tempo che fa', in onda su Nove

Fiorella Mannoia - fotogramma/ipa
Fiorella Mannoia - fotogramma/ipa
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20 ottobre 2026 | 14.25
Marica Di Giovanni
LETTURA: 3 minuti

La passione più grande di Fiorella Mannoia? I videogiochi. La cantante, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', ha ammesso di non aver mai smesso di giocare e con orgoglio ha aggiunto: "Se continui ad alimentare il bambino che è in noi, si invecchia più lentamente". Una frase che racchiude una grande lezione di vita, accolta da un lungo applauso dal pubblico in studio.

E a proposito di giochi, la cantante ha svelato anche un'altra passione: il burraco, che spesso condivide con l'attore Giorgio Panariello. E alla domanda su chi vince più spesso tra i due, Fiorella non si sbilancia: "Gioca bene anche lui. A burraco funziona così: si invece e si perde".

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