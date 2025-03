Francesco Gabbani sarà ospite oggi, domenica 16 marzo, a Verissimo. Il cantautore, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Viva la vita', torna nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua esperienza sanremese e dei progetti futuri.

Francesco Gabbani, chi è

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982. La sua famiglia ha un negozio di strumenti musicali, quindi Francesco ha respirato musica da i primi anni di vita, prima imparando a suonare la batteria e poi la chitarra. Ha studiato dalle suore e si è poi iscritto al Liceo Classico della sua città natale.

A 18 anni firma il suo primo contratto con una casa discografica e registra con il progetto 'Trikobalto' un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Progetto che permette a Gabbani di farsi conoscere nel mondo della musica, ma nel 2010 decide di lasciare la band e firma un nuovo contratto discografico per la realizzazione del suo primo progetto solista. Questa è stata la svolta nella sua carriera: nel 2016, trionfa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano 'Amen'.

E l’anno successivo partecipa nella categoria Big con 'Occidentali’s Karma' (canzone ricca di riferimenti culturali e filosofici, come quella della scimmia nuda di Desmond Morris), vince il Festival e arriva sesto all’Eurovision Song Contest, entrando nelle classifiche di altre quattordici nazioni.

Nel 2020 è tornato ancora una volta sul palco dell’Ariston, classificandosi al secondo posto con la canzone 'Viceversa'. Francesco Gabbani è autore della colonna sonora della serie italiana ‘Un professore’, Spazio tempo.

L'amore

Francesco Gabbani è stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella con la quale ha vissuto nella stessa casa per circa quattro anni, una storia giunta al capolinea dopo varie incomprensioni. Francesco ha ritrovato l’amore in una ragazza di nome Giulia Settembrini. Una storia nata durante l’anno del Covid: “Lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico, ci siamo incontrati, lei è il mio grande amore” ha confessato l’artista, sottolineando che il brano ‘Viceversa’ è dedicato alla fidanzata.

A Famiglia Cristiana, ha raccontato che prima di ottenere successo con la musica era interessato all’agricoltura: “Oltre a dare una mano nel negozio di strumenti musicali di mio padre a Carrara, avevo deciso di fare l’agricoltore: coltivavo cavoli, zucchine e altre verdure di stagione e poi le rivendevo“.

L’amore per l’ambiente e gli animali lo ha portato a intraprende anche una carriera da conduttore nel 2022, in coppia con Francesca Fialdini, con il programma Rai 'Ci vuole un fiore', show sulla sostenibilità ambientale e sulla salute del nostro pianeta da tutelare. Francesco Gabbani ha due animali che mostra spesso sui social: un Bull Terrier di nome Ettore e una gattina nera di nome Marmellata.