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Franco Simone, lo sfogo contro Iva Zanicchi: "Io, l'artista più calunniato dopo Mia Martini". La replica: "L'ho sempre aiutato"

Il lungo video sfogo condiviso dal cantautore italiano sulla piattaforma TikTok

Iva Zanicchi, Franco Simone - TikTok
Iva Zanicchi, Franco Simone - TikTok
25 agosto 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Dopo Mia Martini sono stato l'artista italiano più calunniato". Comincia così il lungo sfogo di Franco Simone, cantautore e autore televisivo, condiviso sul suo profilo TikTok e indirizzato a Iva Zanicchi.

"Mi hanno confermato che ancora oggi sono nella black list, la cosiddetta lista nera degli indesiderati in Rai. Senza avere alcuna colpa, ma solo per quello che hanno raccontato di me", esordisce il cantautore italiano.

Nel suo racconto, Simone accusa innanzitutto Iva Zanicchi con la quale, sostiene, di aver avuto in passato un rapporto molto stretto: "Eravamo legati da un affetto fraterno. Mi chiamò per un programma televisivo dicendomi che aveva bisogno di me per aiutarla. Io ovviamente accettai. Ho litigato tante volte solo per difenderla", ha spiegato. Secondo il suo racconto, dopo aver ottenuto l'apprezzamento degli altri colleghi nel contesto lavorativo, Zanicchi avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti: "Ha avuto la spudoratezza di riunire gli altri colleghi, in mia assenza, chiedendogli di mettersi contro di me. Fece in modo che cambiasse tutto".

"La signora Zanicchi, addirittura, in diretta disse che io l'ho ricattata, dicendo che io mi sentissi il re del rock", ha continuato a raccontare Franco Simone. "Lei è - prosegue nel video sfogo - solo una delle tante persone che sono passate nella mia vita che hanno cercato di denigrarmi".

@francosimoneofficial

Dopo 54 anni di calunnie, è arrivato il momento che io parli, in nome della verità e della giustizia!

♬ audio originale - Franco Simone

"Di me dicono che ho un carattere pessimo, mi dipingono spesso come un terrone che approfitta di qualsiasi situazione per fare strada. Questo solo in seguito alle parole che ha detto Iva Zanicchi. Ancora oggi, dopo tanti anni, mi ritrovo tanti commenti di chi si chiede perché non vado nei programmi televisivi. Non mi invitano perché sono nella black list. Come artista posso essere messo in discussione ma come uomo no".

In conclusione, Franco Simone lancia un appello alla cantante di 'Zingara' "Cara Iva spero che tu un giorno ti metta una mano sulla coscienza, mi chieda perdono e racconti a tutti il male che mi hai fatto".

La replica di Iva Zanicchi

''Se c'è una persona che ho sempre aiutato nel mondo dello spettacolo quello è Franco Simone. Gli ho fatto da madrina a Castrocaro, l’ho imposto con una fatica boia a 'Domenica In' tra gli autori e anche come partecipante a 'Music Farm'. Sono andata da Gori a implorarlo di metterlo dentro e ho fatto per lui tante altre cose, ma lasciamo perdere. Non gli porto rancore", la replica di Iva Zanicchi all’Adnkronos.

''Evidentemente lui trova un po’ di notorietà facendo queste dichiarazioni ogni cinque o sei anni - prosegue la cantante - Comunque io non gli porto rancore assolutissimamente, gli auguro tutto il bene possibile e immaginabile perché mia madre mi ha insegnato questo. Io so che l’ho solo aiutato e, ancora una volta lo sto aiutando perché così trova un pò di visibilità. Se questo gli può dare una mano mi fa piacere'', conclude ironica la Zanicchi. (di Alisa Toaff)

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iva zanicchi franco simone tiktok
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