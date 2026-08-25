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Gerardina Trovato prima del delicato intervento, il sostegno di Nek: "Dobbiamo starle vicini"

La cantante lo scorso 22 luglio aveva spiegato di doversi sottoporre a un'operazione d'urgenza alla gola, che la costringerà a un periodo di fermo

Gerardina Trovato e Nek - Instagram
Gerardina Trovato e Nek - Instagram
25 agosto 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Gerardina Trovato dovrà sottoporsi presto a un delicato intervento chirurgico. In un video condiviso sui social, la cantante è apparsa al fianco di Nek che le mostrato tutto il suo sostegno: "È venuta a trovarmi Gerardina, perché sono nella sua Sicilia", ha esordito il cantante, "a Marina di Modica per un'esibizione".

La cantautrice aveva annunciato lo stop al suo tour estivo lo scorso 22 luglio spiegando di doversi sottoporre a un'operazione d'urgenza alla gola, che la costringerà a un periodo di fermo. "Ti facciamo i nostri più grandi auguri, dobbiamo starle vicino. Ti abbraccio Gerardina", continua Nek nel video con affetto.

Gerardina Trovato aveva spiegato: "Durante le prove, ho sentito un dolorino. Pensavo fosse solo stanchezza e che sarebbe bastato un po' di riposo, invece dopo una visita e una Tac con contrasto è emerso che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Per questo, dovrò essere operata d'urgenza". La diagnosi comporterà un doppio intervento. "Le parole dell'otorino sono che la cisti 'non dovrebbe essere maligna', ma dovrò comunque subire il dovuto intervento: uno alla cisti e l'altro alle corde vocali".

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Gerardina Trovato operazione d'urgenza cisti alla gola
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