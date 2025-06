Sembra quasi una caccia alle streghe. Prima Angela Nasti, poi Emma Marrone e ora Gilda Ambrosio. Tra vecchie conoscenze e nuove fiamme, il gossip non si placa attorno a Stefano De Martino.

Il conduttore televisivo, al timone di 'Affari Tuoi' è stato paparazzato negli ultimi mesi in compagnia di diverse donne, tra queste però spicca l'ex fidanzata Gilda Ambrosio, nota stilista napoletana con cui aveva avuto una relazione nel 2018. E le immagini, diventate virali negli ultimi giorni, alimentano sempre più l'ipotesi di un ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati fotografati, mano nella mano, in atteggiamenti complici al concerto di Dua Lipa, che si è tenuto a Milano sabato 7 giugno. Un'uscita pubblica che lascia poco spazio ai dubbi, anche se non c'è nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Non è il primo indizio. Solo un mese fa, la coppia era stata pizzicata da Chi mentre si godeva un weekend in barca in Costiera Amalfitana, tra abbracci e momenti di relax, insieme ad amici.

E ancora prima, era diventato virale sui social un video girato a Miami che ritraeva Stefano De Martino in spiaggia insieme al figlio Santiago e a una donna, ripresa solo di spalle, dai lunghi capelli castani. Non è stata svelata la sua identità, ma per gli utenti del web non c'erano dubbi: la somiglianza con Gilda Ambrosio era piuttosto ovvia.

Angela Nasti

Ma non solo Gilda Ambrosio. Nello stesso tempo è emersa anche una presunta frequentazione tra Stefano De Martino e Angela Nasti, sorella dell'influencer Chiara Nasti. La recente foto condivisa da un utente su TikTok ritrae i due mentre sono in viaggio in un automobile: lui alla guida, mentre lei è seduta al suo fianco e accenna a un sorriso.

Inoltre, gli utenti hanno notato che i due hanno cominciato a seguirsi su Instagram. Questo è stato il terzo 'avvistamento'. A marzo erano stati pizzicati insieme nello studio dentistico, poi i due sarebbero stati avvistati insieme a Sorrento in compagnia di altri amici e ora nel viaggio in macchina.