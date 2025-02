Dopo Elodie che non voterebbe Giorgia Meloni "nemmeno se mi tagliassero una mano", ecco Giorgia e il mancato bacio alla premier da Sanremo 2025. "Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini", dice la cantante rispondendo all'inviato di 'Striscia la notizia' Enrico Lucci e rifiutandosi di mandare un bacio direttamente alla premier Giorgia Meloni.

Durante la conferenza pomeridiana della cantante, in sala stampa 'Lucio Dalla' a Sanremo, Lucci le ha chiesto se avrebbe mandato, a ridosso di San Valentino, un bacio al presidente del Consiglio.

Premessa: nel 2022 la cantautrice, ironizzando su un discorso virale della premier, "Io sono Giorgia", sui social aveva pubblicato il meme: "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno". "Ripostai un meme che mi mandarono in cento - ha ricordato oggi la cantante romana - e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene".