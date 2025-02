Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘La cura per me'

Giorgia è una dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘La cura per me’, firmata da Blanco. Giorgia torna in gara alla kermesse canora per quinta volta. Ha, infatti, partecipato già quattro volte al Festival conquistando rispettivamente primo, terzo, secondo e sesto posto.

Giorgia, è chi

'Girasole', 'Come saprei' e 'Di sole e d’azzurro' sono solo alcuni dei brani più celebri che hanno reso Giorgia una delle artiste più apprezzate del panorama della musica italiana (e non solo). Giorgia Todrani, ma in arte semplicemente Giorgia, è nata a Roma ad aprile del 1971, figlia del cantante e musicista Giulio Todrani.

Respira musica da quando è piccola e a soli 8 anni incide il suo primo 45 giri e inizia a esibirsi nei locali romani. Il successo arriva nel 1994 quando porta a Sanremo il brano ‘E poi’, e in quello stesso anno, alla vigilia di Natale si esibisce per il Papa Giovanni Paolo II in Vaticano, al fianco di Andrea Bocelli. Nel 1995 si aggiudica la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone ‘Come saprei’. La sua carriera vanta di 11 album e ben 21 tour in giro per il mondo.

La quarta voce più bella al mondo

La voce di Giorgia raggiunge un'estensione vocale di 4 ottave e le permette di poter sperimentare diversi generi tra cui soul, rhythm and blues, neo soul, pop, dance, ballad, fino ai suoni più elettronici. Da 'Billboard America' è stata riconosciuta come la quarta voce più bella al mondo. Insomma, Giorgia avrebbe potuto puntare molto di più all’estero, ma non si pente delle scelte fatte in passato: “Dopo la prima vittoria a Sanremo mi era stato proposto di andare all'estero, ma rifiutai. Ora è troppo tardi, ma io sono felicissima della carriera che mi sono costruita”, ha dichiarato Giorgia rispondendo a una domanda della stampa.

Giorgia è stata nominata nel 1999 Ambasciatrice dell'Unicef e dal 2005 è madrina dell'associazione 'Tartallegra'. Per ridurre l'uso della plastica, ha lanciato una linea di abbigliamento ecosostenibile, 'Earthache' che si sposa perfettamente con i suoi ideali per tutelare l'ambiente.

In gioventù Giorgia ha praticato il karate, arrivando a ottenere fino la cintura blu.

I suoi grandi amori

Durante un suo tour, nel 2004 Giorgia ha conosciuto Emanuel Lo (nome d’arte di Emanuele Lo Iacono), all'epoca membro del suo corpo di ballo, ora coreografo di 'Amici di Maria De Filippi'. Lui corteggiava lei, ma agli inizi della loro conoscenza Giorgia ha fatto fatica a cedere, preoccupata per la differenza di età (lei è più grande di 8 anni). Dalla loro storia d’amore, il 18 febbraio 2010 è nato Samuel.

Lo stesso Samuel, che nel 2023, quando la mamma era in gara al Festival di Sanremo (con il brano 'Parole dette male'), tifava per il rapper Lazza. "Solo dopo aver sentito tutte le canzoni mi ha detto: 'Oltre a quella di Lazza mi piace anche la tua di canzone' e poi ha aggiunto 'quando torni? '. Certo che me lo chiede, devo tornare a cucinare", aveva scherzato Giorgia.

Prima di Emanuel Lo, la cantante ha avuto dal 1997 al 2001 una bellissima relazione con il cantante Alex Baroni, deceduto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Il cantautore era in moto, si scontrò con un’auto e perse la vita dopo 25 giorni di coma. A lui, il suo primo grande amore, Giorgia ha dedicato il brano “Marzo”.

'La cura per me' testo e significato

Parla di un amore che si trasforma in un rimedio contro la solitudine e la paura: "Parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici. E questo sentimento evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode".

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me