Quest'anno è in gara all'Ariston on 'La cura per me'

Giorgia torna a Sanremo con una canzone che l'ha emozionata e che spera possa diventare "un brano che non posso lasciar fuori dalla scaletta dei miei concerti". Lo racconta in conferenza stampa a Milano dove chiarisce che il suo obiettivo non è vincere il festival e che, anzi, in cima alla classifica deve arrivare un giovane.

Nel futuro c'è un Sanremo da conduttrice?

Reduce dalla conduzione ell'ultima edizione di X Factor, Giorgia non esclude che l'esperienza possa continuare. "Con X Factor ci siamo lasciati benissimo, con una finale pazzesca. Abbiamo lasciato tutto sospeso, dobbiamo riparlarne e quando e se sarà lo saprete", ha spiegato ai giornalisti ammettendo che "l'esperienza ricca e intensa di X Factor mi ha permesso di imparare cose nuove. È qualcosa che sta lì con una vibrazione molto positiva".

Quando invece le chiedono se, dopo l'addio di Amadeus, fosse stata contattata per la direzione artistica del Festival di Sanremo, la cantante ironizza: "Per la conduzione non mi hanno cercato e non capisco perché". "Credo - ha aggiunto sorridendo - che siano ampliamenti coperti per quest’anno e anche per l’anno dopo. Poi se non mi fanno invecchiare troppo e si sbrigano…".

"Spero che 'La cura per me' sia un brano che resti"

Il brano con cui sarà in gara sul palco dell’Ariston è 'La cura per me', scritta da Blanco e Michelangelo e disponibile in pre-save e pre-add dalle 14 di domani, giovedì 23 gennaio. Sempre da domani sarà disponibile in pre-order l’esclusiva versione 45 giri. "E' una canzone - ha detto Giorgia - che già dal primo ascolto, anche se non mi avesse riguardato, mi ha emozionata, come mi emozionano le canzoni di una volta. Ho sentito qualcosa dentro che mi ha fatto pensare che era davvero una di quelle canzoni che vuoi cantare".

Poi ha spiegato che la partecipazione al festival della canzone italiana non era inizialmente previsto. "Dopo il provino - ha spiegato Giorgia - qualcuno del team ha detto 'la mandiamo a Carlo?' Io mi sono messa le mani in faccia, non era previsto nei programmi tornare a Sanremo in gara". A maggior ragione non punta alla vittoria, nonostante 'La cura per me' sia già tra i favoriti dai bookmaker dopo gli ascolti in anteprima dei giornalisti: "Di solito il pronostico non ci azzecca mai, lo sappiamo, ma io sono sicura che Sanremo lo devono vincere i ragazzi, io ho già dato. Devo fare qualcosa fatto bene, la mia gara riuscire a fare quello che devo fare ma fatto bene, sennò mi resta l’insoddisfazione". "La vittoria - ha osservato - è fare bene la canzone, il resto è in più. Il bello dell’età è vivere le cose in un altro verso. Sanremo ti può fare bene anche quando non vinci, se il progetto è costruito bene. L’importante è rendere onore a chi mi sta aiutando ma deve vincere un pischello o una pischella". "Il Sanremo anni ‘90 era diverso - ha sottolineato -. Non c’era questa costruzione del Festival e non ci rendevamo conto che stavamo cantando canzoni che ci saremmo portati dietro per 30 anni. Mi piacerebbe che questo diventasse un brano che non posso lasciar fuori dalla scaletta dei miei concerti". "Fare un nuovo inno generazionale? Magari, ma per la mia generazione. A Slait (il suo direttore artistico, ndr) ho detto che prima di morire voglio una canzone che resti. Spero sia questa e se non lo è continueremo a cercare".

Il clic per 'La cura per me' è scattato "quando mi sono resa conto che avevo un’idea dell’amore completamente sbagliata - ha spiegato Giorgia -. Io appartengo alla generazione di ‘Candy Candy’ che ci ha trasformate tutte in infermiere. Poi c’è un vissuto che ognuno di noi ha. Io ho imparato a mettermi a nudo con me stessa e a mettermi in discussione. Soprattutto quando hai una relazione non puoi dare le cose per scontate”.

Nel 2025 tre live speciali e un tour

Oltre al Festival di Sanremo, Giorgia ha annunciato gli altri appuntamenti importanti del suo 2025: per festeggiare insieme al pubblico i trent’anni di 'Come Saprei', che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana, da giugno l’artista tornerà live in tre scenari mozzafiato, pensati per rendere ogni serata indimenticabile.

Giorgia si esibirà il 13 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone). Ma la festa non finisce qui: a partire da novembre, Giorgia porterà la sua musica nei principali palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 12 di venerdì 24 gennaio, su Ticketone e punti vendita abituali.