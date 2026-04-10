Fedez ha ufficializzato i rumor delle ultime settimane: diventerà papà per la terza volta. Dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, Leone (nato nel 2018) e Vittoria (nata nel 2021), il rapper aspetta un bimbo o una bimba dalla nuova compagna Giulia Honegger.

Chi è Giulia Honegger

Giulia Honegger ha una vita privata ben celata sul web: pochissime informazioni pubbliche, un profilo Instagram privato. Nessuna conferma nemmeno sulla data di nascita, anche se secondo le riviste di gossip la ragazza sarebbe nata nel 2002 e dovrebbe compiere 24 anni la prossima estate.

Quel che è certo è che ha studiato presso il Collegio San Carlo, a Milano, e che nel 2024 ha fondato il brand AYME insieme all’amica storica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Il brand, si legge sul sito, rappresenta la fusione della personalità delle due amiche e del loro approccio alla moda, dove la struttura minimalista e raffinata di Lucrezia si intreccia con quella audace e intraprendente di Giulia.

La relazione con Fedez

Le prime foto con Fedez sono iniziate a circolare a luglio 2025. Prima uno scatto condiviso dal cantante in cui la ragazza è in bikini sdraiata in barca, ma ha un cappello a coprirle il volto, poi le immagini ‘rubate’ dai paparazzi e pubblicate da ‘Chi’ in cui veniva svelato il nome e si raccontava una cena insieme e poi una giornata in spiaggia. Sempre ‘Chi’, qualche giorno dopo, aveva pubblicato la foto di un bacio tra i due scambiato in Sardegna, mentre sono seduti in riva al mare.

È il passo di Fedez però a confermare al pubblico e ai media che non si tratta solo di qualche giorno di passione, ma che con Giulia Honegger c’è una relazione. A fine luglio il rapper aveva pubblicato un selfie in cui i volti della coppia erano incorniciati da due mani che formavano un cuore. Uno scatto ‘imbarazzante’, come diceva la scritta ironica che accompagnava la storia Instagram. Poi sul social network aveva condiviso un bacio romantico e taggato la ragazza in un carosello di ‘momenti’ dell'estate trascorsa insieme.

Bebé in arrivo

Da allora sono stati inseparabili, come hanno mostrato Fedez nei suoi contenuti social e i paparazzi che sono riusciti a fotografarli in vacanza, anche insieme ai figli di lui. Oggi la foto che conferma le indiscrezioni: la coppia aspetta un figlio. Ancora segreto il sesso del bebè: il cuoricino scelto dal rapper per accompagnare lo scatto del 'pancino' di Honegger è volutamente neutro, né rosa né azzurro.