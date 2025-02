Da Indiana Jones a Han Solo: Harrison Ford è da sempre il 'nostro eroe buono' per eccellenza. Ma "non sono solo il tipo da eroi positivi, posso essere anche un cattivo. Nella mia carriera non ho mai avuto l’ambizione di interpretare solo personaggi buoni. Quello che mi interessa è contribuire a raccontare una storia, che sia degna di essere chiamata tale". A dirlo è Harrison Ford, in collegamento da Londra, in occasione di un ristretto incontro stampa per il lancio di 'Captain America: Brave New World', dal 12 febbraio al cinema. L'attore debutta nel mondo Marvel con l’interpretazione del presidente Usa Thaddeus 'Thunderbolt' Ross/Red Hulk. Inevitabile il confronto con il presidente Trump. Ma da Ford nessun commento: "Lo so che avete il compito di chiedermi cosa penso sull’attuale presidente degli Stati Uniti – dice Ford ai giornalisti – è una vostra responsabilità e la onoro, ma non sono qui per parlare della situazione politica: questo è intrattenimento". E alla domanda 'quali caratteristiche dovrebbe avere un presidente', Ford spiega che "non c’è un libro di istruzioni da usare per i presidenti attuali o futuri per governare un Paese", dichiara Ford, che eredita il ruolo dall’attore William Hurt, morto nel 2022.

"Sentivo di avere una responsabilità ed è per questo che il mio obiettivo è stato quello di rispettare il lavoro che aveva fatto William. Sono grato per aver avuto il suo esempio per prepararmi a raccontare questa storia", spiega la star di Hollywood, che ha già interpretato un presidente Usa nel film 'Air Force One' del 1997. "È la prima volta che mi lancio in un progetto del genere ed è stato divertente entrare nel Marvel Cinematic Universe, con l’immaginazione si può esplorare qualsiasi cosa. La considero una tregua dalla realtà e dalla frenesia della vita quotidiana", conclude l’attore. Quello di Ford non è l’unico debutto in 'Captain America: Brave New World'. Anthony Mackie, interprete di Falcon fino alla fine degli eventi narrati nelle serie Disney+ 'Falcon and the Winter Soldier', eredita lo scudo di 'Cap' da Chris Evans. Mentre il collega Danny Ramirez prende il ruolo di Falcon: "Mackie è stato il mio mentore, e questo mi ha aiutato a sentire meno il peso della responsabilità", racconta Ramirez.

Per l’attore "interpretare Falcon è un sogno che si realizza. Quando ero bambino mai avrei pensato che un giorno qualcuno mi avrebbe scelto per indossare la tuta e le ali di un supereroe. Quando ero piccolo i miei eroi erano gli atleti, come Michael Jordan". Per essere Falcon ci sono voluti quattro mesi di allenamento in palestra: "Ma la parte che ho preferito è stato il lavoro con gli stunt, anche se ho voluto girare più scene possibili senza controfigure pensando 'no, non mi romperò una gamba'. Beh, dopo aver lavorato con Tom Cruise in 'Top Gun: Maverick' è difficile cambiare marcia”, spiega l’attore riferendosi a Cruise, notoriamente 'spericolato' sul set. Ramirez, di origine colombiana e messicana, racconta che spesso non si è sentito rappresentato sullo schermo: "Dopo 'Top Gun', 'On my Block', 'The Gifted' ho ricevuto tanti messaggi di persone latine che si sono sentite parte di qualcosa. Questo è quello che mi fa pensare 'sto seguendo la giusta direzione'".

In collegamento da Londra anche il regista Julius Onah, che riflette sul significato di 'mondo nuovo e coraggioso', come recita il titolo del film. "Viviamo in un periodo storico difficile sotto ogni punto di vista, quindi se riuscissimo a trovare il coraggio di ascoltarci di più tra di noi e ad essere più empatici potremmo vivere tutti meglio e affrontare qualsiasi ostacolo". A produrre il cinecomic, insieme a Kevin Feige, è Nate Moore, che lascia i Marvel Studios dopo 15 anni: "Sarò nel team di produzione per 'Black Panther 3' con la regia di Ryan Coogler, sono entusiasta di questo progetto. La Marvel mi ha dato tantissimo, ma voglio esplorare il mio interesse verso altri tipi di film e altre dimensioni. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro", spiega Moore.(di Lucrezia Leombruni).