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Harry Potter, la protesta dei fan: spostato il cavo sottomarino per la 'tomba' di Dobby

La 'tomba' dell'elfo è situata nella spiaggia del Pembrokeshire, in Galles

Harry Potter - fotogramma/ipa
Harry Potter - fotogramma/ipa
12 agosto 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando si tratta di Harry Potter, non c'è nulla che possa fermare i fan. Gli appassionati della celebre saga fantasy scritta da J. K. Rowling hanno convinto i responsabili di un progetto energetico a modificare il percorso di un nuovo cavo elettrico che collega il Regno Unito e l’Irlanda, per evitare che la ‘tomba’ di Dobby, l'elfo migliore amico del protagonista, venga intaccata.

Il percorso Greenlink, dal valore di 430 milioni di sterline, dovrebbe collegare le reti elettriche di Irlanda e Regno Unito attraverso un cavo sottomarino di circa 200 chilometri. Il progetto prevedeva inizialmente il passaggio del cavo sotto Freshwater West, una spiaggia del Pembrokeshire, in Galles, dove nel film ‘Harry Potter e i Doni della Morte’ è stata girata la scena della sepoltura di Dobby. La notizia ha scatenato i fan della serie, che hanno contattato i responsabili del progetto chiedendo di evitare proprio il luogo della tomba di Dobby, diventato negli anni una meta per gli appassionati della saga.

La petizione è riuscita e il percorso è stato quindi modificato. Simon Ludlam, responsabile del progetto, ha raccontato che l'azienda ha individuato grazie all'aiuto di urbanisti un'alternativa per aggirare la 'tomba'. "Molte persone ne sono state contente, il progetto ora sta andando avanti e Dobby è felice", ha raccontato il CEO.

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