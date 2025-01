Il biopic su Peppino di Capri sbarca su Rai1. Il cantante: 'Non vedo l'ora di vederlo''

"Non vedo l'ora di vederlo su Rai1 il 18 febbraio, mi raccomando: 'cameriere, champagne! Buona visione''. Si è aperta così, con un videomessaggio di Peppino di Capri, la presentazione del tv movie 'Champagne - Peppino di Capri' nel Circolo Sportivo Rai di Roma, ispirata alla vita del grande artista campano. Protagonisti Francesco del Gaudio nel ruolo di Peppino di Capri, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro. La fiction ripercorre tutta la vita di Peppino di Capri, dalla fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del '68 alla prima edizione di Sanremo a colori. Il film tv prodotto da Rai Fiction e O' Groove, per la regia di Cinzia Th Torrini, con la sceneggiatura di Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio e soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, in onda in prima serata martedì 18 febbraio su Rai 1, non è solo il racconto della vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primi anni '70, bensì un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia dell'Italia, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell'uomo.

''Per raccontare la vita di Peppino di Capri, ingiustamente dimenticato - ha detto il produttore Rai Ferrara - ci abbiamo messo ben due anni. Il contributo fondamentale è stato l'arrivo della regista Cinzia TH Torrini, punta di diamante dei nostri registi che ha svolto un lavoro creativo profondo''. ''Peppino ha voluto incontrarmi ed è nata subito una grande empatia - ha aggiunto la regista Th Torrini - Lui con grande ironia e umiltà mi ha parlato sia dei suoi momenti alti che di quelli bassi e questo mi ha aiutato a capire chi fosse l'attore giusto. Ho obbligato Francesco Del Gaudio a suonare il pianoforte e a cantare. Lo stesso Peppino, sentendolo, ha chiesto: Ma è la voce mia?''. Giuseppe Faiella, questo il vero nome di Peppino di Capri, inizia la sua carriera musicale nel 1943 , a soli quattro anni, quando in modo del tutto istintivo – possiede il dono dell’orecchio assoluto si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri. È subito evidente che la musica è la strada che intende intraprendere, fin da adolescente. Lascia Capri e, grazie anche all’intuito per l’innovazione e la ricerca di nuovi suoni, vince il concorso del programma Rai 'Primo Applauso'. Il successo gli arride e gli anni '50 segnano per lui l’inizio di una grande carriera con il nome d’arte Peppino di Capri (interpretato dall’attore e cantante Del Gaudio). Negli anni '60 Peppino incontra una giovane e intraprendente indossatrice, Roberta, primo amore che lo accompagna e gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone, durante gli anni della consacrazione artistica.

I due si sposano e il rapporto oscilla tra alti e bassi, quasi in parallelo con i cambiamenti di un’epoca che, alla fine degli anni '60, accantona gli entusiasmi per il twist, preferendo cantautori e impegno politico. La turbolenta relazione con Roberta si spegne quando la carriera di Peppino sembra ormai al capolinea: i discografici pretendono cose nuove, quasi lo boicottano. Per la prima volta Peppino sembra aver perso il contatto con il pubblico e con se stesso, ma trova la forza per rialzarsi. Grazie agli incoraggiamenti di Bebè, suo migliore amico e batterista fin dalle prime esibizioni, al nuovo amore per Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, e a una guadagnata maturità, fonda la sua casa discografica e , d opo aver ingaggiato Franco Califano per comporre 'Un grande amore e niente più', vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973. ''Il processo di costruzione del personaggio è cominciato dai provini - ha spiegato Del Gaudio - L a mia agente mi cantava 'Champagne' ma io non avevo ancora fatto i provini. Siccome non ci sono interviste video di Peppino di Capri prima dei 35 anni Cinzia mi ha mandato alcuni video e così ho raccolto del materiale per farmi un’idea del personaggio. Abbiamo avuto la maggior parte delle informazioni degli dai figli di Peppino ''.

''Sul canto ho lavorato con la vocal coach Elisabetta Tulli che mi ha permesso di avere una voce somigliante a quella di Peppino di Capri - aggiunge ancora l'attore - Mi rendo conto della differenza anagrafica anche nella voce, ma per fortuna Peppino non mi è era estraneo''. ''La regia di 'Champagne' mi è stata proposta dopo il biopic su Gianna Nannini ed è stata una scelta difficile perché in genere dopo un progetto amo vivere nuove esperienze attraverso storie e generi diversi - continua la regista - Scelgo seguendo segnali e coincidenze. Per esempio, quando sono andata di persona dai produttori per dire in modo gentile che avrei rifiutato, mi è stata data subito la possibilità di incontrare Peppino di Capri. Ed è stato un segnale importante, una folgorazione che si è confermata incontrandolo. Da subito mi ha parlato della sua vita così piena di avventura e di amore, degli alti e bassi della sua carriera, della sua vita privata, il suo rapporto con le sue donne, specialmente le sue due mogli, Roberta e Giuliana che sono una componente, oltre la musica, molto importante nel film''.

''Ho percepito la sua essenza, e questo mi ha ispirato, per cercare e poi trovare l’attore capace e giusto per interpretarlo: Francesco Del Gaudio - racconta ancora Th Torrisi - Quando al suo compleanno gli ho detto che avevo accettato di realizzare il film, mi ha detto solo due parole: 'Fallo bene!' Questo è stato il mio mantra per tutto il tempo delle riprese fin alla fine del mix. Ha voluto conoscere Francesco Del Gaudio, il protagonista scelto per interpretarlo, l'ha ascoltato suonare e cantare prima delle riprese e gli ha dato qualche consiglio. Francesco per questo ruolo ha preso lezioni di canto e pianoforte, visto che il suo strumento è la tromba, e ha come Peppino la fortuna di avere l’orecchio assoluto. Come ho portato Letizia Toni a trovare l’essenza di Gianna, ho lavorato con Francesco affinché diventasse Peppino e non copiasse Peppino''.

Peppino di Capri ha visto il film? ''Ha collaborato alla stesura della sceneggiatura - ha risposto il produttore - ha letto il copione, ha seguito i provini ed venuto sul set. Domani mattina io e Cinzia saremo a casa sua per farglieli vedere''. Il tvmovie è stato girato prevalentemente in Campania: dieci giorni su quattro settimane a Capri. ''La casa di Peppino di Capri si trova davanti ai Faraglioni, anche se nella realtà non era così - ha aggiunto il produttore - Le altre location sono state allestite a Napoli. La villa di Peppino, quando ha raggiunto il successo, è veramente la sua: è stata riarredata per farla tornare indietro nel tempo''. Le fiction Rai saranno, anche quest'anno, protagoniste al Festival di Sanremo, a partire da quelle dedicate alla musica: tra gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston - a quanto apprende l'Adnkronos - ci saranno, infatti, gli interpreti del film tv 'Champagne - Peppino di Capri', in onda su Rai1 il 18 febbraio: il piccolo Alessandro Gervasi, 5 anni, che impersona il cantante caprese da piccolo e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande). E non è escluso che i due possano essere coinvolti in un omaggio canoro a Di Capri.