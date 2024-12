Il Conte Mascetti nella casa-museo di Ugo Tognazzi

Il Conte Mascetti è tornato a casa. Ha preso posto nella Casa Museo Ugo Tognazzi di Velletri (Roma), Casa della Memoria dedicata al grande attore, la 'digiscultura' realizzata da Andrea Tirinnanzi che ritrae Ugo Tognazzi nei panni del Conte Mascetti del film "Amici Miei". L'opera dell'artista fiorentino, una sagoma a grandezza naturale, accoglierà d'ora in avanti tutti i visitatori di "Casa Vecchia", acquistata da Ugo negli anni '60 e diventata il fulcro della vita privata e professionale dell'artista.

Ad annunciare, via social, il lieto ritorno è stato Gian Marco Tognazzi, patron della cantina La Tognazza e coordinatore della Casa della Memoria di Velletri: "Ebbene sì! Finalmente il Conte Mascetti è tornato a casa! Grazie al maestro Andrea Tirinnanzi (autore di questa meravigliosa digiscultura) per avere omaggiato la Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri con questa sua opera, dando così a tutti i visitatori la possibilità di essere accolti direttamente dal padre fondatore del libero territorio"..

"Un bel momento per la 'Casa Vecchia' di Ugo Tognazzi che siamo felici di poter annoverare nella nostra rete di case museo, con il suo bagaglio di suggestioni ed emozioni e la sua capacità di farci sentire immersi nella storia del cinema italiano - commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Un passaggio che dà il via alle iniziative che la nostra associazione sta preparando per il 2025, in occasione dei 50 anni del primo atto della trilogia di 'Amici Miei'".