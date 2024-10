'Il giardino e lo specchio', il 17 ottobre anteprima del corto

'Il giardino e lo specchio' sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre alle 18.45, presso lo Spazio Terra di Cinema dell’AuditoriumArte - Auditorium Parco della Musica, grazie al supporto della Regione Lazio. Si tratta di un cortometraggio sperimentale che mescola immagini oniriche a un arrangiamento per chitarra classica de 'La danza della fata confetto' di Tchaicovsky. Un racconto per immagini costruito sulla musica e ispirato agli esordi del cinema muto. Il corto è stato realizzato da Accademia del Lusso su sceneggiatura della docente Paola Rotella, con la regia di Alberto Fabi e la produzione di Farm Studio Factory. Tra i professionisti che si sono dedicati al progetto, Stefano De Pieri, direttore della fotografia, Carolina Turra, che ha curato lo styling, e Niccolò Neri, che ha composto la colonna sonora. Accanto all’attrice protagonista, Chiara Cusano, ci sono modelli e attori d’eccezione: i ragazzi autistici di 'Modelli si Nasce' onlus.

Il corto, ambientato nel Castello Theodoli a Sambuci, gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, è un racconto tra sogno e realtà, in cui gli ambienti interni ed esterni diventano non luoghi e i protagonisti sembrano apparire e scomparire come per magia. Un’atmosfera onirica e reale allo stesso tempo, che gli sguardi e i visi dei ragazzi autistici raccontano e interpretano.

Con questo progetto, Accademia del Lusso conferma il suo impegno nel sociale e, soprattutto, nell’importante partnership con Modelli si Nasce, nata proprio con lo scopo di presentare la condizione autistica in modo diverso, unico e scevro da inutili quanto sbagliati luoghi comuni. Per tutta la durata della Festa del Cinema sarà esposta nelle sale dell’Auditorium la mostra fotografica 'Autistic City - Exploring youth different minds unique world', concepita da Accademia del Lusso Roma e Modelli si Nasce, già presentata al Museo capitolino di Palazzo Braschi lo scorso aprile, che viene riproposta in questa occasione visto il grande successo di pubblico registrato durante la prima esposizione.

Le fotografie sono di Marta Petrucci e lo styling di Carolina Turra, due grandi professioniste di Accademia del Lusso, che si sono ispirate ai film di Wes Anderson. Una scelta di carattere estetico con riferimento alle atmosfere retrò e ai colori pastello tanto amati dal regista, ma, soprattutto, riferita all'audacia e all'ambizione di Anderson di affrontare temi seri e, anche, molto toccanti con sensibilità e fantasia.

"'Il giardino e lo specchio' - spiega Laura Gramigna, direttrice di Accademia del Lusso Roma – rappresenta un po’ il coronamento di una serie di iniziative realizzate insieme a questi splendidi ragazzi. Un’esperienza forte e istruttiva, utile a capire che non ci devono essere barriere, perché con le persone autistiche si può collaborare in modo professionale e proficuo. È stato per tutti noi un grande arricchimento e un insegnamento, sviluppando una bellissima sinergia nell’ambito della moda, dell’arte e del cinema".

"La proficua collaborazione con Accademia del Lusso - secondo Silvia Cento, presidente di Modelli si Nasce - sta consentendo ai nostri ragazzi di fare esperienze uniche e altamente formative ed è, anche, la prova che l’autismo può essere fonte di ispirazione per tutti coloro che operano in ambito artistico-creativo. Ringrazio Laura Gramigna per la fiducia accordata al nostro progetto associativo e sono convinta che i ragazzi autistici diano un reale valore aggiunto, sorprendendo lo spettatore con la loro capacità, competenza e, soprattutto, con il loro meravigliosamente unico stile autistico”.