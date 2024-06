Il pianista Claudio Berra protagonista al Museo Pio Clementino

Sarà il pianoforte di Claudio Berra l’assoluto protagonista del quinto appuntamento di 'Musica ai Musei', la rassegna di concerti giunta alla settima edizione, promossa dai Musei Vaticani Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in collaborazione con il Cidim (Comitato nazionale italiano musica). La formula oramai consolidata offre la possibilità di visitare i Musei Vaticani e poi di assistere a un concerto in due luoghi speciali come il Braccio Nuovo e la Galleria delle Statue del Museo Pio Clementino, cui si è aggiunto quest’anno il Palazzo Papale di Castel Gandolfo. L’esibizione di Claudio Berra, che si terrà venerdì 28 giugno, alle ore 18, è prevista presso la Galleria delle Statue del Museo Pio Clementino all’interno dello Stato della Città del Vaticano. Saranno eseguite le musiche di Fryderyk Franciszek Chopin, Claude Debussy e Franz Liszt.

“Siamo particolarmente felici del successo di pubblico che anche in questa edizione la rassegna ‘Musica ai Musei’ sta raccogliendo da quando è partita a maggio. La combinazione tra la bellezza custodita all’interno dei Musei e quella generata dalla musica che gli spettatori possono prima ammirare e poi ascoltare al loro interno è senza dubbio una felice intuizione che, insieme al Cidim, abbiamo avuto e portato avanti, arricchendola di anno in anno con passione e attenzione comuni”, spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

“Allievo della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo, Claudio Berra sta avendo una carriera decisa e ricca di soddisfazione grazie alle grandi capacità dimostrate sin da quando era un semplice studente a Torino. Siamo particolarmente orgogliosi di avergli affidato le chiavi per aprire le porte di un concerto all’interno di un luogo davvero unico, come i Musei Vaticani”, spiega il vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice. La rassegna di concerti ha ricevuto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Il concerto è gratuito per quanti acquistano il biglietto d'accesso ai Musei Vaticani.