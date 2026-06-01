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Il Power hits di Rtl 102.5, con l'ovazione per i droni di Achille Lauro (VIDEO), dà il via all'estate musicale

45 artisti sul palco per oltre tre ore di spettacolo, ora disponibili su Rtl 102.5 Play. Tributo a Roma con uno spettacolo aereo sopra il Centrale del Foro Italico

Il Power hits di Rtl 102.5, con l'ovazione per i droni di Achille Lauro (VIDEO), dà il via all'estate musicale
01 giugno 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Il Power hits estate di Rtl 102.5 ha aperto la stagione musicale estiva con la serata del 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. Lo show, trasmesso in diretta televisiva sul canale 36 del digitale terrestre, è ora disponibile su Rtl 102.5 Play.

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Sul palco si sono alternati oltre 45 artisti, in una line up andata avanti dalle 21 alle 24. La serata ha proposto una sequenza di hit del momento, anticipando il percorso che porterà alla classifica finale del Power hits estate, in programma il 1 settembre all’Arena di Verona.

Tra i momenti più rilevanti dello show, l’esibizione di Achille Lauro, accompagnata da uno spettacolo di droni nel cielo e da un omaggio alla città di Roma. Il Centrale del Foro Italico, abitualmente legato ai grandi eventi sportivi, è stato trasformato per una sera in un palco musicale, con coreografie, ballerini ed effetti visivi.

La produzione esecutiva dell’evento è di Fabio Marcantelli. Il Power hits estate di Rtl 102.5 si conferma uno degli appuntamenti musicali più riconoscibili dell’estate italiana, con una formula che unisce evento dal vivo, diretta televisiva e fruizione digitale.

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Power hits estate Rtl 102.5 Spettacolo musicale Estivo
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