'Il Signore degli Anelli', Peter Jackson annuncia un nuovo capitolo

'Notizie fantastiche e dove trovarle', per parafrasare la saga cinematografica nata dal mondo di Harry Potter. il regista e produttore Peter Jackson, in un video diffuso sui canali social di Warner Bros. ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo capitolo legato al franchise 'Il Signore degli Anelli', rivelando che il celebre conduttore televisivo del 'Late Show' Stephen Colbert sta sviluppando e co-sceneggiando 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past' insieme al figlio, lo sceneggiatore Peter McGee, e alla storica co-autrice della saga Philippa Boyens.

Il nuovo capitolo dell'universo nato dai romanzi di J.R.R. Tolkien trae ispirazione, come ha spiegato Colbert, dai capitoli iniziali del volume 'La Compagnia dell’Anello': più precisamente, dal terzo all’ottavo capitolo, che non sono stati inclusi nell'adattamento di Jackson del 2001. L’obiettivo è dare vita a un racconto autoconclusivo che si inserisca armoniosamente nell’universo esistente, mantenendosi fedele sia ai testi letterari originali che alla continuità visiva stabilita dai film diretti da Jackson. Come riporta 'Variety', la storia sarà ambientata "quattordici anni dopo la morte di Frodo". I personaggi Sam, Merry e Pipino "si metteranno in viaggio per ripercorrere le prime tappe della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto sepolto a lungo ed è determinata a scoprire il motivo per cui la Guerra dell'Anello abbia rischiato di essere perduta ancor prima di iniziare".

'The Lord of the Rings: Shadows of the Past' segna il debutto di Colbert nello sviluppo di un blockbuster, consolidando il legame con Jackson e con la Terra di Mezzo. Il conduttore, infatti, ha avuto un piccolo ruolo ne 'Lo Hobbit - La desolazione di Smaug' del 2013 ed ha realizzato, insieme alle star de 'Il Signore degli Anelli' Ian McKellen, Viggo Mortensen ed Elijah Wood, il cortometraggio del 2019 'Darrylgorn'. Prima dell'annuncio, Jackson - che sarà al prossimo Festival di Cannes per ricevere la Palma d'oro alla Carriera - ha condiviso con il pubblico un aggiornamento sulla sceneggiatura di 'The Hunt for Gollum', la pellicola diretta da Andy Serkis (che ha interpretato Gollum nella saga madre) e in uscita nel 2027. "Andy sta facendo un lavoro straordinario. Il risultato è incredibile. La sceneggiatura sta prendendo forma e penso che sarà un film davvero buono", ha detto Jackson nel video.