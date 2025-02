"Mi sono sempre sentito sbagliato, sono stato ignorato molte volte nella vita. Quando mi sento dire che non sono abbastanza bravo a fare qualcosa, uso questo come carburante ma anche come una sfida. Da piccolo ero un grande fan di Michael Jordan, lui mi ha ispirato perché ha superato gli ostacoli per raggiungere il suo sogno". A dirlo all'Adnkronos è Anthony Mackie, a Roma per presentare 'Captain America: Brave New World', dal 12 febbraio nelle sale.

Dopo 'Avengers: Endgame', lo scudo di Captain America è passato dalle mani di Steve Rogers (Chris Evans) a quelle di Sam Wilson (Mackie), interprete di Falcon, che diventa a tutti gli effetti il nuovo ‘Cap’ alla fine degli eventi narrati nelle serie Disney+'Falcon and the Winter Soldier'. "È stato Chris a dirmi che sarei stato il nuovo Captain America, durante le riprese di 'Endgame'", ricorda. Rispetto al 'vecchio Cap', "il mio non può risolvere tutto a suon di pugni, non ha mai ingerito il siero del supersoldato. Sam Wilson deve pensare a come risolvere i problemi", spiega Mackie.

"I miei più grandi eroi sono stati i miei insegnanti, io sono cresciuto con loro. Se oggi sono qui è anche grazie agli uomini e alle donne del sistema scolastico pubblico di New Orleans, che mi hanno insegnato l'etica del lavoro", dice l'attore, che con ironia dice: "Se riesci a stare in un'aula con un gruppo di bambini e non perdere la testa, sei un supereroe".

'Captain America: Brave New World' "è intrattenimento", come specifica Mackie. Ma il paragone con la situazione politica contemporanea è inevitabile. Nel film il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, sfugge a un attentato e 'Cap' si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale da risolvere. "La gente prova sfiducia nei confronti della politica e dei politici, non solo in America ma in tutto il mondo", dice l'attore. "Ma non ho fatto questo film perché rappresenta ciò che l'America sente dal punto di vista politico. Interpreto Captain America perché rappresenta la lealtà, la responsabilità e l'affidabilità. Non è un personaggio legato agli Usa, si sarebbe potuto chiamare Captain Italia o Francia", sottolinea Mackie.(di Lucrezia Leombruni)