La prima famiglia dei fumetti creata da Stan Lee e Jack Kirby si prepara ad arrivare sul grande schermo portando con sé un mondo retro-futuristico ispirato agli Anni 60. Il 23 luglio debutta nelle sale il film Marvel Studios 'I Fantastici 4: Gli Inizi' diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige. Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal) e Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby) stanno insieme, Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) è il fratello di Sue e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) bada a tutti: una famiglia come tutte le altre, ma con una grande responsabilità. Salvare l'umanità da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (interpretata da Raph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). Il suo piano è divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti. "Oggi è difficile affermare che il potere sia usato con buon senso. Il potere è una cosa pericolosa e richiede un'enorme quantità di responsabilità. Non credo che qualcuno debba avere troppo potere perché richiede molta consapevolezza", riflette Quinn (star della serie 'Stranger Things') nell'intervista all'Adnkronos. Gli fa eco il collega Moss-Bachrach (star della serie 'The Bear'), che risponde citando Malcolm X: "'Il potere assoluto corrompe in modo assoluto'", e Ineson, che riflette su come "il mondo sia diventato un posto assurdo dove è raro trovare buon senso". Ma Galactus "è in ognuno di noi. Gli aspetti oscuri fanno parte di noi, così come la luce. L'importante è non smettere mai di tenere accesa quella luce", aggiunge Quinn.

Il superpotere di questo film è il ritratto che fa della famiglia, restituendo dei "legami di grande ispirazione. E lo è per il mondo che raccontiamo in questa storia ma lo sarà anche nella realtà. O almeno lo spero", dice Ineson. "La lezione che possiamo imparare da questa famiglia è il modo in cui affrontano un trauma. La vita, spesso, ci riserva delle prove da affrontare e bisogna solo capire come trarre degli aspetti positivi. Per esempio, trasformare una difficoltà in qualcosa che ci renda più forti. Non è facile, ma è possibile", spiega l'interprete di Cosa.

Per Julia Garner, star di 'Ozark' e 'Inventing Anna', che si tratti di una famiglia di sangue o no "avere dei legami così profondi è necessario. Qualsiasi cosa accada, la famiglia è lì. Sono molto entusiasta di far parte di un film che abbia a che fare con questo tema", dice l'attrice, nei panni di un araldo che per natura agisce da solo, lontano dei legami. "Mi è capitato di sentirmi da sola, il lavoro di attore consiste sì nell'incontrare tante persone, ma è un lavoro che spesso ti porta a stare da solo con te stesso alla ricerca di emozioni e sfaccettature del personaggio che devi interpretare". Questo è il primo film sui Fantastici 4 dall'acquisizione di Disney della 20th Century Fox. E con 'Gli inizi' la Marvel dà a questi supereroi una nuova veste. A partire dal personaggio di Torcia Umana, che nel film del 2005 diretto da Tim Story aveva il volto di Chris Evans. La versione di Quinn si allontana dalla maschera del donnaiolo per fare i conti con la vulnerabilità: "Io penso che la vulnerabilità sia sexy, non è facile fare i conti con questo aspetto ma penso che oggi, in cui c'è molta mascolinità tossica, sia fondamentale raccontare questo aspetto", dice Quinn. "La vulnerabilità è sexy, Montgomery Clift, James Dean e Marlon Brando ne sono l'esempio", aggiunge Moss-Bachrach.