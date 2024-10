Autore di hit mondiali come 'No man no cry' e ''Time', il sassofonista Jimmy Sax ha rilasciato il nuovo album 'Milion Miles': dieci inediti, una cover e tanta voglia di raccontarsi attraverso la musica. Dentro c'è di tutto, dal pop all'elettronica, dal funky alla musica classica: una lavorazione complessa, di cui ha parlato nella redazione dell'Adnkronos. E non manca un omaggio all’Italia.