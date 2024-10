Johnny Depp, a Roma un red carpet da star - Video

"Johnny, Johnny, Johnny". Ad accogliere Johnny Depp sul red carpet della Festa del Cinema, per presentare 'Modi - Tre giorni sulle ali della follia' e ricevere il premio alla Carriera, il coro da stadio dei fan, appostati all'Auditorium Parco della Musica già dalle prime ore di questa mattina. Se loro chiamano, lui risponde. Il regista e attore si è concesso con selfie, autografi e abbracci tra lacrime e parole d'amore. Ma nessuna dichiarazione alla stampa, anche a causa del suo ritardo di oltre 30 minuti.

La voce e chitarra degli Hollywood Vampires ha scelto di indossare un completo blu scuro, un gilet a fantasia, occhiali da sole con lenti chiare dai toni violacei e anelli su entrambe le mani. Un tappeto rosso da vera rock star, tutti lo chiamavano da ogni angolo dell'Auditorium: Depp si è rivolto verso il pubblico battendosi una mano sul cuore e mandando baci.

A sfilare sul red carpet anche il cast del film sull'artista Modigliani, a partire dal protagonista di Riccardo Scamarcio, accompagnato dalla fidanzata e attrice Benedetta Porcaroli, e Luisa Ranieri insieme al marito e attore Luca Zingaretti e alla figlia Emma. Scamarcio, elegantissimo, ha sfoggiato uno smoking scuro. Impeccabile, per descriverlo in una sola parola. L'attrice napoletana, invece, una gonna lunga in velluto nero, una camicia nera di raso e gioielli dorati. Luminosa ed elegante. Tra gli ospiti del film, l'attore Michele Morrone, l'attrice Manuela Arcuri, l'opinionista Alba Parietti, l'attore e regista Franco Nero, l'attore e comico Lillo Petrolo, lo scrittore Guido Maria Brera e la moglie e conduttrice Caterina Balivo