Incontro Trump-Putin, lo show di Lavrov con felpa dell'Urss - Video

La provocazione del ministro russo all'arrivo in Alaska

Lavrov con la felpa 'nostalgica'
Lavrov con la felpa 'nostalgica'
15 agosto 2025 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spunta anche l'Urss nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, che oggi saranno protagonisti dell'incontro in Alaska. Nella delegazione del presidente russo c'è il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che ha fatto il suo ingresso in scena con un abbigliamento sorprendente. Lavrov si è presentato alla base di Anchorage indossando una felpa con un'enorme scritta 'CCCP', la sigla della defunta URSS in caratteri cirillici.

Un richiamo alla guerra fredda, evidentemente, in un evento che puè segnare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

