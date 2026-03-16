Judas Priest tornano in Italia, 4 date a settembre

La storica band heavy metal si esibirà a Pordenone, Brescia, Bari e Roma
I Judas Priest, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale, tornano in Italia con quattro appuntamenti. Il gruppo britannico guidato da Rob Halford si esibirà nel nostro Paese a inizio settembre 2026 per quattro appuntamenti del 'Faithkeepers' tour.
I concerti si terranno il 3 settembre al Parco San Valentino di Pordenone, il 5 settembre al Teatro Clerici di Brescia, il 7 settembre alla Fiera del Levante di Bari e il 9 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest.
I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e rivendite autorizzate a partire dalle 10 del 17 marzo.