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Judas Priest tornano in Italia, 4 date a settembre

La storica band heavy metal si esibirà a Pordenone, Brescia, Bari e Roma

Rob Halford dei Judas Priest (Fotogramma/Ipa)
Rob Halford dei Judas Priest (Fotogramma/Ipa)
16 marzo 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Judas Priest, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale, tornano in Italia con quattro appuntamenti. Il gruppo britannico guidato da Rob Halford si esibirà nel nostro Paese a inizio settembre 2026 per quattro appuntamenti del 'Faithkeepers' tour.

I concerti si terranno il 3 settembre al Parco San Valentino di Pordenone, il 5 settembre al Teatro Clerici di Brescia, il 7 settembre alla Fiera del Levante di Bari e il 9 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest.

I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e rivendite autorizzate a partire dalle 10 del 17 marzo.

Riproduzione riservata
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heavy metal Faithkeepers tour
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