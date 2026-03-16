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Raffaella Carrà, spunta il figlio adottivo segreto: è l'ex segretario e manager

Lo rivela in esclusiva il sito del 'Corriere della Sera'

Raffaella Carrà - Fotogramma
Raffaella Carrà - Fotogramma
16 marzo 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raffaella Carrà aveva "un figlio adottivo segreto" che è quindi anche "l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d’autore delle sue opere". Si chiama "Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri". Lo rivela il sito del 'Corriere della Sera', sottolineando che "la notizia è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale 'Ballo ballo', di cui il figlio della Carrà aveva chiesto l'inibitoria alla 'realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo', per l'assenza del suo consenso".

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Raffaella Carrà figlio adottivo segreto eredità patrimonio
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