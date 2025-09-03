Le Torce Olimpiche di Milano-Cortina 2026 alla Mostra del Cinema - Video

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha accolto le Torce Olimpiche e Paralimpiche di Milano-Cortina 2026 nello spazio Regione del Veneto - Veneto Film Commission alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Assieme al presidente Zaia, il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, il direttore artistico del settore cinema della Fondazione La Biennale di Venezia Alberto Barbera, l’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera, l’ex campione di sci Kristian Ghedina, l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari.